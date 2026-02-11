Close Banner Apps JPNN.com
Jualan Makin Gampang Dengan QRIS di Aplikasi GoPay

Rabu, 11 Februari 2026 – 21:40 WIB
Jualan Makin Gampang Dengan QRIS di Aplikasi GoPay
Ilustrasi logo tampilan GoPay Feed. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - GoPay menghadirkan fitur ‘QRIS buat Jualan’ di dalam aplikasi GoPay untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerima pembayaran nontunai.

Jika sebelumnya pelaku usaha hanya dapat membuat QRIS melalui aplikasi GoPay Merchant, kini QRIS juga dapat diperoleh langsung melalui aplikasi GoPay.

Dengan ini, mereka tidak perlu lagi mengunduh dua aplikasi berbeda untuk bisa menerima pembayaran dari pelanggan.

“Sejak diluncurkan dua tahun lalu, aplikasi GoPay Merchant telah digunakan oleh lebih dari 4 juta pelaku usaha untuk menerima pembayaran QRIS. Kini, kami memperluas akses QRIS dengan menghadirkan fitur ‘QRIS buat Jualan’ langsung di aplikasi GoPay," ujar Head of GoPay Merchant Services, Haryanto Tanjo.

"Hal ini memudahkan siapa pun, termasuk yang ingin memulai usaha sampingan di bulan Ramadan, untuk menerima pembayaran non-tunai secara cepat, aman dan praktis," imbuhnya.

Haryanto menambahkan, keunggulan ‘QRIS buat Jualan’ meliputi pendaftaran cepat, bisa menerima pembayaran dari semua bank dan e-wallet tanpa biaya, serta pencairan dana setiap jam untuk mendukung kelancaran arus kas usaha.

"Setelah mengaktifkan fitur ini di aplikasi GoPay, pengguna akan memiliki dua dompet terpisah untuk kebutuhan personal dan usaha, sehingga pengelolaan keuangan lebih rapi dan mudah," tutur dia.

Mendapatkan ‘QRIS buat Jualan’ sangat mudah. Pengguna cukup mendaftar melalui aplikasi GoPay, melengkapi data usaha, dan menjalani proses verifikasi.

GoPay terus mendorong teknologi finansial yang inklusif untuk bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

