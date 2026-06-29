Juara AVC Men's Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Putra Indonesia Belum Tentu ke Asian Games

Senin, 29 Juni 2026 – 07:52 WIB

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia membuat kejutan dengan menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 dengan mengalahkan Korea.

Berlaga di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Minggu (28/6/2026), Jasen Natanael Kilanta cum suis menang dengan skor 3-0 (34-32, 25-16, 25-23).

Raihan tersebut diharapkan membuka mata NOC Indonesia serta tim review Kemenpora untuk memberangkatkan Timnas voli putra Indonesia ke Asian Games 2026.

Namun, Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan hingga kini pihaknya masih belum mendapat lampu hijau terkait keikutsertaan Timnas voli putra Indonesia di Asian Games 2026.

“Sejauh ini kami masih belum mendapatkan lampu hijau berangkat ke Asian Games 2026.”

“Tentu raihan di AVC Men's Volleyball Cup 2026 diharapkan bisa menjadi pertimbangan,” ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com, Minggu (28/6).

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Loudry menjelaskan PBVSI akan menghadapi kendala andai harus memberangkatkan Timnas voli putra Indonesia menggunakan dana sendiri.

Karena itu, PBVSI memilih menunggu keputusan dari tim review Kemenpora dan NOC Indonesia terkait kepastian keberangkatan Skuad Garuda ke Asian Games 2026.