Juara BAC 2026, An Se Young Sejajar Para Legenda

Senin, 13 April 2026 – 15:57 WIB

jpnn.com - An Se Young menorehkan pencapaian bersejarah setelah memastikan gelar juara Badminton Asia Championships 2026.

Kemenangan tersebut sekaligus melengkapi seluruh koleksi gelar mayor yang selama ini belum dia genggam dalam kariernya.

Di partai final, tunggal putri nomor satu dunia itu harus melewati pertarungan panjang dan melelahkan menghadapi Wang Zhi Yi (China).

An menang rubber game dengan skor 21-12, 17-21, 21-8 berdurasi 1 jam 20 menit.

Hasil ini menjadi momen penting dalam perjalanan karier An Se Young.

Pasalnya, Kejuaraan Asia merupakan bagian terakhir dari turnamen mayor yang selama ini dia incar di level individu.

Sebelumnya, atlet berusia 24 tahun tersebut telah lebih dahulu meraih berbagai gelar bergengsi, mulai dari emas Asian Games 2022, Olimpiade 2024, hingga Kejuaraan Dunia 2023.

An juga sukses menjuarai All England pada 2023 dan 2025, serta BWF World Tour Finals pada 2021 dan 2025.