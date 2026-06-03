Juara Bertahan Indonesia Open 2026 Masih Mulus di Babak Pertama Kecuali Anders Antonsen

Kamis, 04 Juni 2026 – 00:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Juara bertahan Indonesia Open tercatat masih mulus saat berlaga di babak pertama.

Dalam laga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6) praktis hanya Anders Antonsen yang berstatus juara bertahan sudah tersingkir.

Pemain kelahiran 27 April 1997 itu angkat koper seusai menyerah di hadapan bintang muda Prancis, Alex Lanier dengan skor 8-21, 17-21.

Sejauh ini dari juara bertahan yang masih bertahan yaitu An Seyoung di sektor tunggal putri.

Gadis asal Gwangju itu masih belum tertahan seusai tembus 16 besar seusai mengalahkan tunggal putri Turki, Neslihan Arin dengan skor 21-18, 21-6.

Pasangan Korea, Kim Won Ho/Seo Seung Jae juga masih belum menemui halangan sebagai juara bertahan sektor ganda putra.

Wakil Negeri Ginseng tersebut masih belum tertahan di babak pertama seusai menang atas wakil Taiwan, Hsiang Chieh Chiu/Wang Chi-Lin dengan skor 21-18, 21-10.

Dari sektor ganda putri masih tangguh buat pasangan Liu Sheng Shu/Tan Ning setelah melumat wakil Ukraina, Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr dengan skor identik 21-10, 21-10.