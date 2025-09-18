Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Juara Bertahan Jadi Tim Terakhir Masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan

Kamis, 18 September 2025 – 22:31 WIB
Juara Bertahan Jadi Tim Terakhir Masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan - JPNN.COM
Dua pemain Italia berusaha menyelamatkan bola pada laga Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA - Italia menjadi tim yang terakhir yang masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Si juara bertahan - jawara 1990, 1994, 1998, dan 2022, itu lulus ke fase gugur setelah pada MD3 Pool F mengalahkan Ukraina, di Quezon City, Kamis (18/9) malam WIB.

Italia menang 25-21, 25-22, 25-18.

Baca Juga:

Sebelum pertandingan, Italia dan Ukraina sama-sama punya peluang ke 16 Besar, mendampingi si juara grup Belgia.

"Kami tahu ini pertandingan penting buat kedua tim. Jadi, kami hanya bisa berusaha dan berjuang bersama," kata opposite Italia Yuri Romano kepada VBTV, on court seusai laga.

Pelatih Italia Ferdinando De Giorgi pun memuji kinerja para pemainnya.

Baca Juga:

"Mereka bertanggung jawab. Ini pertandingan berat buat kami, khususnya secara mental," katanya.

Giorgi tak mau banyak bicara soal peluang mereka di 16 Besar.

Lihat bagan 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Apakah mungkin Polandia jadi juara?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  Italia  Ukraina  Voli Putra 
BERITA KEJUARAAN DUNIA VOLI PUTRA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp