Juara Bertahan Susah Payah Tembus Semifinal All England 2021

jpnn.com, BIRMINGHAM - Juara bertahan All England Yuki Fukushima/Sayaka Hirota harus bersusah payah menembus semifinal musim ini.

Dalam pertandingan di Utilita Arena Birmingham, Jumat (19/3) malam WIB, ganda putri Jepang peringkat satu dunia itu dipaksa melakoni rubber game melawan ganda tuan rumah Chloe Birch/Lauren Smith.

Yuki/Sayaka butuh waktu satu jam 16 menit (statistik BWF) untuk menang 14-21, 21-12, 21-14 atas ganda Inggris peringkat 15 dunia itu.

Kemenangan tadi membuat Yuki/Sayaka makin menambah keunggulan head to head dengan Chloe/Lauren, menjadi 4-0.

What. A. Rally.



Brilliant badminton from both pairs ???? #YAE2021 pic.twitter.com/P5hD9t756X — ???? Yonex All England Badminton Championships ???? (@YonexAllEngland) March 19, 2021