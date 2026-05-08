JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Juara Bertahan Tertekan, Marc Marquez Ungkap Masalah di MotoGP 2026

Jumat, 08 Mei 2026 – 05:39 WIB
Marc Marquez/ Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Awal musim MotoGP 2026 belum berjalan mulus bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati Lenovo itu masih kesulitan menunjukkan konsistensi performa bersama Desmosedici GP26.

Hingga empat seri awal, Marquez belum mampu naik podium pertama pada sesi race utama.

The Baby Alien gagal menyelesaikan balapan di Thailand dan Spanyol. Kemudian, dia hanya mampu finis keempat di Brasil.

Pada seri terbaru di Spanyol, Marquez menutup balapan di posisi kelima.

Situasi tersebut membuat sang juara bertahan MotoGP tertahan di posisi kelima klasemen dengan koleksi 57 poin.

Marquez pun lebih realistis terhadap peluangnya musim ini. Dia menilai masih banyak aspek teknis yang perlu dibenahi sebelum bisa bersaing secara konsisten di barisan depan.

"Saat ini kami masih harus memperbaiki banyak hal. Ada momen-momen tertentu di mana saya bisa tampil cepat, tetapi itu belum bisa terjadi secara berulang sepanjang akhir pekan."

Marc Marquez masih kesulitan tampil konsisten di MotoGP 2026. Ada sebenarnya dengan The Baby Alien?

