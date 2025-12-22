Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Juara BWF World Tour Finals 2025, An Se Young Ciptakan Musim Nyaris Sempurna

Senin, 22 Desember 2025 – 08:12 WIB
Juara BWF World Tour Finals 2025, An Se Young Ciptakan Musim Nyaris Sempurna - JPNN.COM
Pebulu tangkis tunggal putri Korea An Se Young tampil luar biasa sepanjang 2025. Foto: Dhiya Muhammad El-Labib/JPNN.com.

jpnn.com - An Se Young menutup kalender kompetisi bulu tangkis 2025 dengan pencapaian yang sulit ditandingi.

Pebulu tangkis asal Korea itu memastikan gelar juara BWF World Tour Finals 2025 setelah tampil dominan pada laga final yang digelar Minggu (21/12/2025).

Pada partai puncak, An Se Young sukses menundukkan wakil China Wang Zhi Yi lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 18-21, 21-9.

Baca Juga:

Hasil tersebut sekaligus menegaskan konsistensi An Se Young sepanjang musim.

Tercatat, selama kalender 2025, perempuan muda berusia 23 tahun itu mengoleksi 11 gelar juara, dengan trofi World Tour Finals menjadi penutup sempurna dari rangkaian prestasinya.

Sebelumnya, An telah merajai sejumlah turnamen besar dunia, mulai dari Malaysia Open, India Open, Orleans Masters, All England, Indonesia Open, Japan Open, China Masters, Denmark Open, French Open, hingga Australia Open.

Baca Juga:

Dominasi An Se Young juga tercermin dari tingkat kemenangannya yang mencapai 94,8 persen sepanjang musim.

Meski demikian, musim 2025 tidak sepenuhnya berjalan tanpa cela.

An Se Young menutup kalender kompetisi bulu tangkis 2025 dengan pencapaian yang sulit ditandingi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   An Se Young  BWF World Tour Finals 2025  BWF World Tour Finals  An Seyoung  bulu tangkis 
BERITA AN SE YOUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp