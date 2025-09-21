Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Juara di China Masters 2025, Dechapol/Supissara 2 Sejarah

Minggu, 21 September 2025 – 13:15 WIB
Juara di China Masters 2025, Dechapol/Supissara 2 Sejarah - JPNN.COM
Ganda campuran Thailand Dechapol Puavaranukroh (belakang) dan Supissara Paewsampran. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

jpnn.com - SHENZHEN - Ganda campuran Thailand peringkat empat dunia Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran mengukir rekor atau sejarah luar biasa di China Masters 2025 Super 750.

Dechapol/Supissara menjadi juara China Masters 2025 setelah pada final di Shenzhen Arena, Minggu (21/9) siang WIB mengalahkan wakil Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Dalam waktu 35 menit (statistik BWF), Dechapol/Supissara menang 21-8, 21-17.

Baca Juga:

Ada dua sejarah yang terukir, yakni:

  • Dechapol/Supissara menjadi ganda campuran pertama di luar China yang menjuarai China Masters (yang digelar sejak 2005).
  • Dechapol/Supissara menjadi wakil pertama dari Thailand, di setiap nomor, yang menjuarai China Masters. 

Final China Masters 2025 Super 750 merupakan final ke-6 Dechapol/Supissara di BWF World Tour 2025.

Sebelumnya, Dechapol/Supissara masuk final Malaysia Open Super 1000 (juara), Thailand Masters Super 300 (juara), Singapore Open Super 750 (juara), Indonesia Open Super 1000, dan Japan Open Super 750.

Baca Juga:

Dengan keberhasilan menjuarai China Masters 2025 Super 750, Dechapol/Supissara berhak mendapatkan uang USD 85.100 atau sekitar Rp 1,4 miliar.

Sementara itu, Chen/Toh kebagian USD 40.250. (bwf/jpnn)

Juara China Masters 2025 Super 750 Dechapol/Supissara berhak mendapatkan uang Rp 1,4 miliar.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

