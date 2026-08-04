Juara di Indonesia Development Open, Kevin Akbar Incar Asian Tour

jpnn.com - JAKARTA - Pegolf Kevin Caesario Akbar menjuarai Indonesia Development Open Series 3 yang digelar di Gunung Geulis West Course, Bogor.

Kevin pun lalu mematok target menembus Asian Tour.

Lewat pertarungan sengit dengan pegolf lain sejak Rabu (29/7), Kevin akhirnya sukses merebut trofi juara seusai tampil gemilang pada hari ketiga final pada Jumat (31/7).

Dia mencetak skor total 204 pukulan (69-68-67) atau 9 under.

Atas keberhasilan itu, Kevin membawa pulang hadiah utama dengan total Rp36 juta dari hadiah sebesar Rp100 juta yang diperebutkan para pegolf di kategori Men Pro.

"Pastinya sangat senang. Karena terakhir menang itu di akhir 2023," ujar Kevin, Selasa (4/8).

Sebelumnya, pegolf 28 tahun itu juga sukses menjuarai ajang The Indonesia Pro-Am yang digelar di lokasi yang sama pada 2023 silam. Trofi itu menjadi gelar profesional pertamanya di ajang Asian Development Tour (ADT).

"Yang pasti memang Gunung Geulis itu selalu ada dalam kenangan saya, karena pertama kali juara internasional itu di Gunung Geulis," kata Kevin.