Juara di MotoGP Brasil, Bezzecchi Menyamai 4 Serigala Gila

jpnn.com - GOIANIA - Marco Bezzecchi menjuarai Grand Prix atau Race MotoGP Brasil 2026 di Sirkuit Goiania, Senin (23/3) dini hari WIB.

Pembalap Aprilia itu mendominasi jalannya lomba -yang dipersingkat dari 31 lap menjadi 23 lap karena degradasi lintasan.

Aprilia pun pantas berpesta, lantaran menempatkan rekan satu tim Bezzecchi, Jorge Martin, finis kedua.

Fabio Di Giannantonio melengkapi podium setelah bertarung ketat dengan Marc Marquez.

Buat Bezzecchi, kemenangan di MotoGP Brasil ini membuat pembalap Italia itu sejajar dengan empat Serigala Lintasan, yakni Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan Francesco Bagnaia.

Lima orang gila itu memegang rekor edan di MotoGP era modern, yakni memenangi empat balapan utama secara beruntun.

Sebelum menang di Brasil, Bezzecchi juga menang di seri pertama MotoGP 2026 di Thailand dan dua seri terakhir MotoGP 2025, yakni di Valencia dan Portugal.

Bezzechi memenangi balapan di Brasil yang penuh drama sejak latihan bebas pertama pada Jumat (20/3), termasuk adanya lubang besar di lintasan -terdampak banjir.