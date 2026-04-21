Juara Dunia

jpnn.com - Sepatu harus dicopot. Ganti sandal: sandal halo. HP tidak boleh dibawa ke meja kerja. Jam tangan digital termasuk yang harus ditaruh di locker. Semua itu demi keamanan nasabah: keamanan data nasabah. Maka nasabah pun menaruh kepercayaan yang amat tinggi pada bank itu: Bank BCA.

Seperti itulah aturan yang ditetapkan oleh BCA untuk karyawan di bagian yang Anda sudah akrab dengannya: Halo BCA.

Saya berkunjung ke situ kemarin dulu: di hari Minggu yang lalu-lintas Jakarta lagi sepi. Saya bisa sampai di sana tepat waktu: di Foresta, salah satu cluster di Bumi Serpong Damai, masuk wilayah Tangerang. Mereka menyebutnya BCA Foresta.

Di bagian depan ruang kerja di lantai dua itu terlihat banyak sekali locker. Berderet. Bersusun. Tas, sepatu, dan segala macam yang dilarang dibawa ke meja kerja dimasukkan ke locker.

Di bagian lain, di salah satu dindingnya, penuh dengan layar digital. Terlihat video real time yang terkirim otomatis dari begitu banyak lokasi.

Di salah satu layarnya terlihat seorang karyawati masuk ruang kerja. Entah di kota apa dia. Karyawati itu terlihat mengambil HP. Lalu mematut diri. Merapikan rambut. Mengusap bagian depan baju. Setelah itu dia melakukan selfie. Memotret wajahnyi. Memotret seluruh tubuhnyi.

"Yang terlihat selfie di layar itu nasabah?" tanya saya.