Juara Dunia MotoGP 2025 Bisa Jadi Diputuskan di Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - MotoGP 2025 bakal masuk ke seri ke-9 dari 22 balapan musim ini.

Hingga seri ke-8 di Aragon, Marc Marquez sangat mendominasi. Bukan sekadar memimpin klasemen MotoGP 2025, tetapi memang perkasa di lintasan.

Dari 16 balapan yang berlalu (delapan sprint dan delapan race), Marc finis sebelas kali di posisi pertama.

"Dia memiliki bakat yang super," ujar pengamat MotoGP Carlo Pernat, yang juga pernah menjadi manajer beberapa pembalap besar.

MotoGP Aragon -yang dikenal sebagai salah satu kandang Marc Marquez, menjadi bukti kehebatan Marc. Dia berada di posisi pertama pada FP1, practice, FP2, kualifikasi, sprint, pemanasan, dan race. Semua sesi.

"Anda bisa memilih tiga hal (untuk menggambarkan MotoGP 2025 sejauh ini), yakni Marc Marquez melawan semua pembalap, semua pembalap melawan Marc Marquez, atau Marc Marquez melawan Marc Marquez. Saya memilih yang ketiga, lebih realistis. Hanya dia yang bisa kalah. Bakatnya, jauh lebih unggul daripada pembalap lain saat ini. Tidak ada yang dapat Anda bantah soal itu," tutur Pernat.

Iya juga, sih. Ditambah lagi Marc Marquez menunggangi motor utama Ducati, pabrik yang beberapa tahun ini menjadi the best of the best di kelas MotoGP.

Francesco Bagnaia a.k.a Pecco, rekan satu tim Marc, yang diharapkan menjadi rival Marc di 2025, tak jua menemukan performa terbaik. Masalahnya segudang. Padahal satu garasi dan motor yang dipakai sama dengan punya Marc.