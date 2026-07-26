Juara I LCC Empat Pilar MPR, SMAN 12 Ambon Siap Wakili Maluku di Tingkat Nasional

jpnn.com, AMBON - SMAN 12 Ambon berhasil meraih juara I Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Provinsi Maluku.

Prestasi tersebut mengantarkan SMAN 12 Ambon untuk mewakili Provinsi Maluku pada kompetisi LCC Empat Pilar MPR tingkat nasional.

Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR sekaligus anggota dewan juri Dr. Wachid Nugroho menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan dan semangat luar biasa dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar MPR.

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“Alhamdulillah, kita sudah sampai pada titik ini. Ini adalah sebuah perlombaan yang luar biasa. Adik-adik, baik yang masuk final maupun yang sejak pagi mengikuti perlombaan, sudah benar-benar mampu mengimplementasikan Empat Pilar MPR RI dengan sangat baik,” kata Wachid dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Wachid juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, guru pembimbing, dan pihak sekolah yang telah memberikan dukungan penuh kepada generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

“Terima kasih dari MPR. Adik-adik sudah belajar luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru Pembimbing yang sudah membimbing adik-adik sebagai generasi kita ke depan,” ucapnya.

Wachid berharap prestasi yang diraih peserta dari Provinsi Maluku dapat berlanjut hingga tingkat nasional.

Dia optimistis perwakilan Provinsi Maluku mampu mengukir prestasi pada babak final LCC Empat Pilar MPR tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta.