Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Juara Livoli Divisi Utama 2025 Seri Bojonegoro, Petrokimia Gresik Ukir Rekor Apik

Selasa, 23 September 2025 – 00:00 WIB
Juara Livoli Divisi Utama 2025 Seri Bojonegoro, Petrokimia Gresik Ukir Rekor Apik - JPNN.COM
Pemain Petrokimia Gresik Medi Yoku saat berlaga pada ajang Livoli Divisi Utama 2025 seri Bojonegoro. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia juara Livoli Divisi Utama 2025 seri Bojonegoro.

Berlaga di GOR Utama, Bojonegoro, Senin (22/9) skuad asuhan Ayub Hidayat memastikan diri menjadi juara setelah menang 3-0 (25-21, 25-18, 25-10) atas TNI AU Electric.

Pada laga ini tim asal kota Pudak itu sempat lengah di gim pertama saat ditempel ketat perolehan angkanya oleh lawan.

Baca Juga:

Perlahan Medi Yoku dan kolega bisa bangkit dan mempertahankan momentum hingga akhir laga.

Bahkan pada gim ketiga juara bertahan Livoli Divisi Utama itu tampil digdaya dengan menang telak 25-10 atas tim milik TNI AU tersebut.

Pelatih Petrokimia Gresik, Ayub Hidayat menyebut anak asuhannya tampil konsisten setelah persiapan yang dilakukan sangat berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Dengan waktu persiapan yang cukup, para pemain Petrokimia Gresik mampu menampilkan permainan terbaik sehingga tampil gemilang sepanjang seri Bojonegoro.

“Para pemain tampil fokus sepanjang seri ini, Saya berharap tren ini bisa berlanjut hingga final four nantinya,” ungkap Ayub.

Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia ukir rekor apik setelah juara Livoli Divisi Utama 2025 seri Bojonegoro, Senin (22/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Petrokimia Gresik  Livoli Divisi Utama 2025  Livoli  Petrokimia  PBVSI 
BERITA PETROKIMIA GRESIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp