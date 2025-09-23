Juara Livoli Divisi Utama 2025 Seri Bojonegoro, Petrokimia Gresik Ukir Rekor Apik

Selasa, 23 September 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia juara Livoli Divisi Utama 2025 seri Bojonegoro.

Berlaga di GOR Utama, Bojonegoro, Senin (22/9) skuad asuhan Ayub Hidayat memastikan diri menjadi juara setelah menang 3-0 (25-21, 25-18, 25-10) atas TNI AU Electric.

Pada laga ini tim asal kota Pudak itu sempat lengah di gim pertama saat ditempel ketat perolehan angkanya oleh lawan.

Perlahan Medi Yoku dan kolega bisa bangkit dan mempertahankan momentum hingga akhir laga.

Bahkan pada gim ketiga juara bertahan Livoli Divisi Utama itu tampil digdaya dengan menang telak 25-10 atas tim milik TNI AU tersebut.

Pelatih Petrokimia Gresik, Ayub Hidayat menyebut anak asuhannya tampil konsisten setelah persiapan yang dilakukan sangat berjalan dengan baik.

Dengan waktu persiapan yang cukup, para pemain Petrokimia Gresik mampu menampilkan permainan terbaik sehingga tampil gemilang sepanjang seri Bojonegoro.

“Para pemain tampil fokus sepanjang seri ini, Saya berharap tren ini bisa berlanjut hingga final four nantinya,” ungkap Ayub.