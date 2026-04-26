Juara Proliga 2026, Jakarta Pertamina Enduro Tunjukkan Konsistensi

jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Jakarta Pertamina Enduro (JPE) berhasil mempertahankan gelar juara Proliga 2026 setelah mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia pada rangkaian grand final di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada 24–26 April 2026.

JPE berhasil mengunci gelar dalam dua leg dengan kemenangan 3-1 dan 3-0.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan disiplin, fokus, dan semangat juang, atlet Indonesia mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik. Kami berharap capaian ini dapat terus dijaga dan menjadi motivasi untuk berprestasi lebih tinggi ke depan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) sekaligus Pembina tim JPE, Andy Arvianto menyampaikan pencapaian ini tidak terlepas dari proses pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan.

“Kemenangan ini menjadi bukti bahwa pembinaan yang berkelanjutan dan lingkungan yang mendukung dapat menghasilkan performa luar biasa. Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan talenta, termasuk di bidang olahraga, sebagai bagian dari upaya membangun generasi terbaik bangsa,” ujarnya.

Senada dengan itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan Pertamina bangga atas gelar juara ini.

Sepanjang musim, JPE menunjukkan konsistensi, kerja keras, dan kekompakan yang menjadi kunci juara.