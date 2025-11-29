Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Juara! SD Al Azhar 9 Kemang Pratama Raih Emas di IBCF

Sabtu, 29 November 2025 – 13:08 WIB
Salah satu SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi berhasil menorehkan prestasi tertinggi dalam ajang paduan suara tahunan bergengsi IBCF. FOTO: dok SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi berhasil menorehkan prestasi tertinggi dalam ajang paduan suara tahunan bergengsi International Bandung Choral Festival (IBCF).

Pencapaian tersebut yang diwakili oleh 30 peserta didiknya dalam kelompok Alnine Choir. Kelompok ini dinobatkan sebagai Pemenang Kategori Sekolah Dasar (Winner of Category Elementary School) dengan perolehan Medali Emas (Gold Medals).

Guru Musik dan Conductor Alnine Choir Alyssa Septorini, S.Pd. mengungkapkan hasil yang diraih adalah cerminan dari dedikasi dan kedisiplinan selama masa persiapan.

Alyssa menyebut kemenangan yang diraih oleh murid-murid hebat ini bukanlah kebetulan, melainkan buah manis dari disiplin, konsistensi, dan semangat juang tinggi. 

“Selama dua bulan penuh, mereka mendedikasikan waktu mereka dari pulang sekolah hingga petang, bahkan merelakan waktu liburan untuk terus berlatih. Intensitas latihan yang tinggi ini merupakan kunci utama yang membedakan mereka,” ujar Alyssa Septorini dikutip, Sabtu (29/11).

Alyssa menambahkan keberhasilan ini mustahil terwujud tanpa dukungan penuh dari Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai dan Sekolah.

Perwakilan Orang Tua Murid, Ervi Harmita juga menyoroti aspek dukungan kolektif dalam keberhasilan Alnine Choir dan menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian tersebut.

“Salut untuk seluruh orang tua murid Alnine Choir atas kekompakan, dukungan, dan doa yang tak pernah putus. Dukungan orang tua, Bapak dan Ibu guru, juga menjadi pilar terpenting di balik kesuksesan murid-murid SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama,” ujar Ervi Harmita.

