Jubir Pasangan Mariyo: Saatnya Masyarakat Bersatu Bangun Papua Dalam Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, Mathius D Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mariyo), Muhammad Rifai Darus mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersatu membangun Papua dalam kasih.

Menurut Rifai Darus, kontestasi Pilkada Papua telah selesai pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/9/2025) lalu dan selanjutnya penetapan Paslon terpilih.

“Kemenangan dan sukacita ini adalah kemenangan dan suka cita seluruh rakyat Papua, dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga kampung, yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan damai dan penuh tanggung jawab," ujar Rifai Darus dalam keterangan pers, Jumat (19/9/2025).

Rifai Darus mengatakan pasangan Mariyo juga mengajak seluruh masyarakat Papua agar tetap menjaga kedamaian dan persaudaraan, menjauhi provokasi, hoaks, dan perpecahan.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga harus bersatu membangun Papua, bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

"Kami juga mengajak masyarakat Papua menghormati hukum dan demokrasi, karena keduanya adalah pilar persatuan kita dalam bingkai NKRI," imbuh Rifai Darus.

Menurut dia, putusan MK dan penetapan paslon terpilih harus dijadikan momentum awal untuk membangun Papua yang lebih cerah, maju, dan bermartabat.

"Kontestasi telah selesai, saatnya kita melangkah bersama mewujudkan Papua yang aman, sejahtera, dan berdaya saing demi masa depan anak cucu kita. Dengan kita bergandengan tangan bersama, maka Rakyat akan merasa nyaman dalam kasih dan persaudaraan yang mendalam untuk Tanah Papua yang kita cintai ini," tutur Wakil Ketua PWNU Papua ini.