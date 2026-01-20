Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Juda Agung Mundur dari Deputi Gubernur, BI Usulkan Nama Pengganti ke Presiden

Selasa, 20 Januari 2026 – 12:10 WIB
Juda Agung Mundur dari Deputi Gubernur, BI Usulkan Nama Pengganti ke Presiden - JPNN.COM
Arsip foto - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung berpose saat akan mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa Juda Agung telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI kepada Presiden RI terhitung sejak 13 Januari 2026. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj/pri.

jpnn.com - JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengonfirmasi perihal pengunduran diri Juda Agung.

Menurut dia, Juda Agung mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto sejak Selasa 13 Januari 2026.

Baca Juga:

Menyusul kekosongan jabatan tersebut, dia mengungkapkan Bank Indonesia telah merekomendasikan calon deputi gubernur baru kepada Presiden Prabowo.

Selanjutnya, kata Ramdan, presiden akan mengusulkan dan mengangkat deputi gubernur terpilih sebagaimana persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal tersebut diatur pada Pasal 41, Pasal 48, dan Pasal 50 UU Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah oleh UU Nomor. 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Baca Juga:

"Atas kekosongan jabatan deputi gubernur tersebut maka gubernur Bank Indonesia telah merekomendasikan calon kepada presiden," kata Ramdan, dikutip Selasa (20/1).

Di tengah masa penyesuaian pergantian deputi gubernur baru, Bank Indonesia akan tetap fokus pada tugas utama untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah.

Juda Agung resmi mundur dari jabatan deputi gubernur, BI telah mengusulkan nama penggantinya ke Presiden Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   juda agung  Deputi Gubernur BI  Bank Indonesia  Prabowo  gubernur BI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp