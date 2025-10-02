Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jude Bellingham Pemain Terbaik Inggris Musim 2024/2025

Kamis, 02 Oktober 2025 – 09:32 WIB
Jude Bellingham. Foto: diambil dari UEFA

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Real Madrid Jude Bellingham dinobatkan sebagai Pesepak Bola Putra Terbaik Inggris musim 2024/2025, berdasarkan voting suporter. Gelandang berusia 22 tahun itu mengungguli Declan Rice di posisi kedua, dan Harry Kane tempat ketiga, melansir England Football pada Kamis (2/10).

Bellingham menjadi pemain kedua yang meraih penghargaan ini saat bermain untuk klub di luar Inggris setelah Owen Hargreaves dari Bayern Muenchen pada 2006.

Musim ini, Bellingham telah mencetak satu gol dalam delapan pertandingan bersama Timnas Inggris sehingga membawa timnya promosi di Nations League di bawah asuhan pelatih interim Lee Carsley, sebelum memulai kualifikasi Piala Dunia bersama pelatih baru Thomas Tuchel.

Pada Oktober 2024, Bellingham mencetak gol melawan Yunani di Nations League, menyumbangkan dua assist, dan memenangkan penalti melawan Republik Irlandia pada November.

Dia juga memberikan satu assist dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Albania pada Maret.

Setelah menjalani operasi bahu Juli lalu akibat cedera, Bellingham kini pulih dan siap tampil dalam laga Inggris melawan Wales pada 10 Oktober dan Latvia 15 Oktober.

Penghargaan Pemain Terbaik tahun lalu diraih Cole Palmer, sementara Bukayo Saka memenangkannya dalam dua tahun berturut-turut sebelumnya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

