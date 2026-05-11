JPNN.com - Politik - Legislatif

Judol Internasional Beroperasi di Indonesia, Komisi I DPR: Ini Jadi Alarm Serius

Senin, 11 Mei 2026 – 23:07 WIB
ilustrasi aliran dana judi online (judol). Ilusttrasi. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama mengatakan pengungkapan sindikat judi online (judol) internasional oleh Polri jadi alarm bagi semuanya.

Menurut Yudha, kasus ini bukan cuma soal duit haram, tetapi sudah jadi alarm darurat bagi kedaulatan siber nasional.

"Ini bukan cuma judi ilegal, tetapi sudah jadi isu serius soal keamanan siber, tata kelola ruang digital, dan parahnya, Indonesia bisa jadi markas kejahatan transnasional!" Kata Yudha di Jakarta, Senin (11/5).

Yudha menyebutkan modus operandi sindikat ini, katanya, benar-benar sistematis mulai dari infrastruktur digital canggih, gonta-ganti domain biar enggak kena blokir, sampai memaanfaatkan celah kunjungan internasional buat bolak-balik negara.

"Mereka beroperasi di tengah kota, di kawasan bisnis dan perkantoran, tetapi, kok, susah banget dideteksi. Ini bukti ancaman kejahatan digital makin kompleks, makin lihai berkamuflase di mana-mana," imbuhnya.

Meski begitu, dia mengapresiasi langkah strategis Korps Bhayangkara yang sudah menjaga integritas ruang siber nasional dan mencegah Indonesia jadi episentrum baru jaringan judol internasional.

Namun, Yudha mewanti-wanti agae kasus ini harus jadi momentum evaluasi total terutama pengawasan aktivitas digital lintas negara, koordinasi antarlembaga, dan efektivitas pengendalian infrastruktur digital buat aktivitas ilegal.

"Harus ada sinergi kuat antara penegak hukum, Kominfo, PPATK, Imigrasi, dan lembaga terkait lainnya. Khususnya dalam melacak transaksi mencurigakan, pengawasan lalu lintas digital, dan potensi pencucian uang yang terkait judol internasional," tegasnya.

