JPNN.com - Entertainment - Musik

Juicy Luicy hingga Yura Yunita Meriahkan Panggung Weekend Project #3

Senin, 27 Oktober 2025 – 12:40 WIB
Juicy Luicy manggung di Weekend Project #3, Senayan Park, Jakarta, Minggu (26/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Juicy Luicy, Yura Yunita, hingga Wali memeriahkan Weekend Project #3 yang digelar di Senayan Park, Jakarta, Minggu (26/10).

Sama seperti sebelumnya, Weekend Project kali ini juga mengusung konseo yang sama, yakni festival kuliner dan musik.

"Kali ini yang ketiga, alhamdulillahnya tenant kami juga atau yang UMKM yang bergabung juga lebih banyak daripada dua sebelumnya. Lalu juga ya performer kami yang kali ini juga bisa dibilang ya sangat besar, begitu ya. Ada Juicy Luicy, ada Yura, ada Wali," ujar Penanggung Jawab Weekend Project, M. Ikhsan Soemantoro di Senayan Park, Jakarta, Minggu.

Adapun grup band Juicy Luicy mengawali penampilannya di atas panggung Weekend Project pada pukul 19.30 WIB.

Lagu Malapetaka menjadi pembuka dari penampilan Uan Kaisar cees.

Dalam penampilan di Weekend Project, Juicy Luicy membawakan kurang lebih 10 lagu, di antaranya Bukan Orangnya, Terlalu Tinggi, Lampu Kuning, Asing, hingga Sialan.

Ditemui seusai manggung, Juicy Luicy mengungkapkan perasaannya manggung di Weekend Project.

Sang vokalis, Uan mengaku terkesan dengan visual hingga penonton yang hadir dalam acara tersebut.

