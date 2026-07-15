JUKE Akhirnya Hasilkan Mini Album Inikah Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Band pop rock alternatif asal Jakarta, JUKE, resmi meluncurkan mini album atau EP perdana yang berjudul Inikah Cinta.

Mini album tersebut merupakan sebuah karya yang menjadi penanda perjalanan panjang JUKE sejak pertama kali terbentuk lebih dari satu dekade lalu.

Berisi 5 lagu bertema cinta dan kehidupan, Inikah Cinta menghadirkan nuansa pop rock romantis yang terinspirasi dari warna musik Indonesia di era 2000-an dengan sentuhan yang lebih segar dan relevan bagi pendengar masa kini.

Nama JUKE lahir pada 2011 dari sebuah kontrakan sederhana di kawasan Pondok Gede, Jakarta.

Saat itu, vokalis Jue bersama sahabatnya Kris sedang melakukan proses rekaman di studio milik teman, Tegi.

Dari tempat sederhana itulah nama JUKE pertama kali muncul, menjadi awal perjalanan musik yang kemudian berkembang menjadi sebuah band.

Baca Juga: Jack White Lanjutkan Eksplorasi Musikal Lewat Frozen Charlotte

JUKE resmi terbentuk pada 2012 sebagai proyek berdua, sebelum berkembang menjadi format band pada 2018.

Setelah melalui berbagai pergantian personel dan proses pencarian karakter musik, formasi yang terdiri dari Jue, Wahyu, Adi, Rijal, Fatar, dan Yani akhirnya menemukan chemistry terbaik dan resmi solid pada 2025.