Jukir Liar CFN Palembang Patok Harga Selangit, Pemkot Janji Sanksi Tegas

jpnn.com, PALEMBANG - Aturan parkir Car Free Night (CFN) Palembang saat ini sedang menjadi sorotan akibat juru parkir yang mematok harga selangit kepada pengunjung.

Kebijakan tersebut, berlawanan dengan Perwali yang menetapkan tarif Rp 1.000 (roda dua) dan Rp 2.000 (roda empat, para jukir liar nekat menagih biaya Rp 5.000 hingga Rp 10.000 kepada pengunjung.

Menanggapi keluhan pengunjung tersebut, Pemkot Palembang akan menurunkan tim gabungan dengan aparat penegak hukum untuk memberantas oknum yang merusak citra program wisata malam kota tersebut.

"Saya dari awal sudah mewanti-wanti (terkait potensi pelanggaran tarif parkir). Ternyata memang benar (kebijakan mandul)," tegas Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat diwawancarai di Rumah Dinas di Jalan Tasik, Senin (27/4/2026).

Dewa menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah mengambil langkah tegas terhadap oknum juru parkir liar yang melanggar aturan tarif.

Sat Pol PP telah diinstruksikan untuk mencari dan menangkap oknum bersangkutan agar bisa mendapatkan efek jera. Meski demikian,ia menekankan bahwa ketertiban di kawasan Car Free Night hanya bisa terwujud jika seluruh stakeholder terkait solid dalam melakukan penindakan.

"Waktu kejadian CFN sekitar jam 10-11 malam, saya sudah perintahkan Pol PP untuk mencari yang bersangkutan (oknum jukir liar) agar ditangkap. Petugas maupun korban silakan buat laporan resmi ke Polrestabes (untuk ditindak)," ungkap Dewa.

Meski telah berupaya menindak agar jukir liar bisa ditangkap. Namun, Dewa mengaku belum menerima kepastian apakah oknum tersebut sudah mendapatkan efek jera dan dibina agar tidak mengulangi kejadian serupa.