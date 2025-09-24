Julia Michaels Mengajak Melewati Patah Hati dan Bangkit Lagi

Rabu, 24 September 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Julia Michaels mempersembahkan single terbaru yakni No Heartbreak’s Killed Me Yet.

Dirilis di bawah naungan GFY Records, lagu tersebut sudah tersedia di seluruh platform digital, sementara video bisa disaksikan lewat YouTube.

No Heartbreak’s Killed Me Yet merupakan lagu indie-pop penuh energi yang menampilkan ciri khas Julia Michaels.

Baca Juga: Kolaborasi Julia Michaels dan Maren Morris Berlanjut Lewat Scissors

Lirik tajam dan personal seperti catatan harian, melodi yang mengalun tinggi, serta hook yang tidak mudah lepas dari kepala.

No Heartbreak’s Killed Me Yet menjadi anthem penuh keteguhan hati tentang bertahan melewati patah hati dan bangkit lebih kuat.

Ditulis di salah satu periode paling produktif dalam karier, lagu itu menegaskan kemampuan Julia Michaels sebagai penulis cerita yang jernih dan berani, sekaligus salah satu arsitek paling berpengaruh dalam pop modern saat ini.

Adapun No Heartbreak's Killed Me Yet hadir setelah sederet pencapaian besar Julia Michaels dalam setahun terakhir.

Dia ikut menulis hit Taste milik Sabrina Carpenter yang menempati #2 Billboard Hot 100, #1 Spotify Global, serta menduduki puncak tangga lagu di UK dan Australia.