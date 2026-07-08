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Julian Johan Kemungkinan Absen pada Dakar Rally 2027

Rabu, 08 Juli 2026 – 03:08 WIB
Julian Johan Kemungkinan Absen pada Dakar Rally 2027 - JPNN.COM
Pereli Julian Johan di kawasan Universitas Budi Luhur, Petukangan, Jakarta, Selasa (7/7). Foto: Dokumentasi Inisiasi Rally Raid Adventure (IRRA) 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pereli Julian Johan kemungkinan absen pada Dakar Rally 2027 mendatang.

Pria kelahiran 1 Agustus 1986 itu urung berpartisipasi mengingat sedang kesulitan mencari sponsor.

“Tidak mudah untuk berpartisipasi pada reli Dakar. Tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ujar pria berjuluk Jejelogy itu.

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Fokus pria berusia 39 tahun itu saat ini menggelar Inisiasi Rally Raid Adventure (IRRA) 2026 bersama Rifat Sungkar.

Dari ajang ini diharapkan kelak akan hadir pereli-pereli Indonesia untuk bersaing di pentas dunia.

“Jika saya berpartisipasi pada Rally Dakar 2027 tentu butuh persiapan yang matang," katanya. 

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“Kemungkinan saya tidak akan berpartisipasi kecuali ada yang mensponsori secara penuh,” imbuh Julian.

Julian Johan sempat mencuri perhatian dunia otomotif tanah air seusai tampil gemilang pada Dakar Rally 2026 di Arab Saudi.

Julian Johan sempat mencuri perhatian dunia otomotif seusai tampil gemilang pada Dakar Rally 2026

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TAGS   Julian Johan  Reli Dakar 2027  Dakar Rally 2027  Reli Dakar 
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