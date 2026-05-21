Julio Cesar Ungkap Risiko Besar Persib Saat Hadapi Persijap

Kamis, 21 Mei 2026 – 03:47 WIB

jpnn.com - Persib Bandung terus mempersiapkan tim untuk menghadapi pekan terakhir BRI Super League musim 2025/26.

Skuad asuhan Bojan Hodak dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Pertandingan tersebut berpotensi menentukan status Persib sebagai juara musim ini.

Persib saat ini berada dalam posisi di atas angin. Maung Bandung masih memimpin klasemen Super League dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekat Borneo FC.

Dengan hanya menyisakan satu pertandingan, hasil imbang sudah cukup untuk memastikan Persib Bandung mengangkat trofi juara.

Namun, di tengah kondisi tersebut, para pemain diminta tetap menjaga kewaspadaan penuh.

Bek Persib Julio Cesar menegaskan timnya tidak boleh terjebak dalam euforia sebelum laga benar-benar selesai.

"Saya tahu semua Bobotoh sekarang ingin menjadi juara, tetapi kami harus fokus pada pertandingan," ucapnya.