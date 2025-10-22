JULO Dorong Literasi Keuangan Keluarga Muda Hingga Pengusaha

jpnn.com, JAKARTA - PT JULO Teknologi Finansial (JULO) kembali menegaskan komitmennya terhadap inklusi dan literasi keuangan melalui partisipasi aktif dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025.

Sebagai fintech karya anak bangsa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), JULO konsisten mendukung misi perluasan akses dan edukasi terhadap layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab.

JULO berkolaborasi dengan partner lintas sektor untuk melaksanakan kegiatan literasi yang bermanfaat bagi semua kalangan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), OJK mencatat peningkatan indeks literasi keuangan nasional dari 65,43% pada 2024 ke 66,46% pada 2025.

Meski demikian, tingkat literasi keuangan pada sektor fintech lending masih tergolong rendah, yaitu 24,90%. Hal ini menandakan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dan keterlibatan aktif para pelaku industri dalam mendorong literasi keuangan, terutama pada sektor fintech.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, JULO berkolaborasi dengan berbagai partner lintas industri dalam menghadirkan rangkaian kegiatan edukatif dan diskusi interaktif. Beberapa di antaranya meliputi "Kiat Jitu Ajukan KPR untuk Keluarga Muda" bersama Ringkas; "Kiat UMKM Untung Melejit dari Modal Pembiayaan Kredit" dan "Ngobrol Cerdas Atur Keuangan Keluarga" bersama Credit Saison Indonesia; serta "Cermat Kelola Dana Kesehatan Anti Was-Was" bersama Oona.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, JULO memperkuat perannya sebagai penghubung antara akses kredit digital dan ekosistem keuangan yang lebih luas, mulai dari kepemilikan rumah, pengembangan UMKM, hingga perencanaan kesehatan. Setiap partner membawa wawasan dan perspektif unik untuk membentuk inklusi serta literasi keuangan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

"Acaranya seru dan informatif untuk menambah wawasan. Saya belajar banyak tentang mengatur dan merencanakan keuangan bisnis untuk jangka panjang," ujar salah satu peserta kegiatan literasi keuangan bertema UMKM Saepulloh.