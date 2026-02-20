JULO Perkuat Sistem-Hadirkan Bebas Cicilan Hadapi Lonjakan Kebutuhan Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - PT JULO Teknologi Finansial (JULO) sebagai fintech anak bangsa siap menjadi andalan masyarakat Indonesia dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial selama bulan Ramadan.

Dari tahun ke tahun, Ramadan menjadi periode dengan peningkatan kebutuhan, mulai dari belanja harian, persiapan Lebaran, berbagi kepada keluarga, hingga kebutuhan mudik ke kampung halaman.

Seiring meningkatnya aktivitas transaksi selama Ramadan, JULO melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan sistem internal berjalan optimal.

"Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan dan penguatan sistem secara menyeluruh. JULO juga melakukan monitoring sistem dan transaksi setiap hari untuk memastikan proses pencairan dana maupun pembayaran tagihan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala," ujar Head of Engineering JULO Hans Sebastian.

JULO memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk limit kredit sampai dengan Rp 50 juta yang bisa dipakai berkali-kali kapanpun dibutuhkan.

Melalui berbagai fitur di aplikasi JULO, pengguna dapat menggunakan pembiayaan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan belanja menjelang Lebaran, fitur Tarik Dana untuk persiapan mudik atau kebutuhan mendesak, hingga pengisian e-wallet untuk mengirim tunjangan hari raya ke orang terdekat.

Fleksibilitas ini diharapkan dapat membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih nyaman dan terencana selama Ramadan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna, JULO juga menghadirkan beragam promo Ramadan. Pengguna berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari tiket mudik gratis, emas, voucher belanja, hingga skema bebas cicilan yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan finansial selama Ramadan.