Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

JULO Perkuat Sistem-Hadirkan Bebas Cicilan Hadapi Lonjakan Kebutuhan Ramadan

Jumat, 20 Februari 2026 – 23:14 WIB
JULO Perkuat Sistem-Hadirkan Bebas Cicilan Hadapi Lonjakan Kebutuhan Ramadan - JPNN.COM
Hadapi lonjakan kebutuhan Ramadan, JULO perkuat sistem dan hadirkan bebas cicilan. Foto: Dok. JULO

jpnn.com, JAKARTA - PT JULO Teknologi Finansial (JULO) sebagai fintech anak bangsa siap menjadi andalan masyarakat Indonesia dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial selama bulan Ramadan.

Dari tahun ke tahun, Ramadan menjadi periode dengan peningkatan kebutuhan, mulai dari belanja harian, persiapan Lebaran, berbagi kepada keluarga, hingga kebutuhan mudik ke kampung halaman.

Seiring meningkatnya aktivitas transaksi selama Ramadan, JULO melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan sistem internal berjalan optimal.

Baca Juga:

"Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan dan penguatan sistem secara menyeluruh. JULO juga melakukan monitoring sistem dan transaksi setiap hari untuk memastikan proses pencairan dana maupun pembayaran tagihan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala," ujar Head of Engineering JULO Hans Sebastian.

JULO memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk limit kredit sampai dengan Rp 50 juta yang bisa dipakai berkali-kali kapanpun dibutuhkan.

Melalui berbagai fitur di aplikasi JULO, pengguna dapat menggunakan pembiayaan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan belanja menjelang Lebaran, fitur Tarik Dana untuk persiapan mudik atau kebutuhan mendesak, hingga pengisian e-wallet untuk mengirim tunjangan hari raya ke orang terdekat.

Baca Juga:

Fleksibilitas ini diharapkan dapat membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih nyaman dan terencana selama Ramadan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna, JULO juga menghadirkan beragam promo Ramadan. Pengguna berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari tiket mudik gratis, emas, voucher belanja, hingga skema bebas cicilan yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan finansial selama Ramadan.

Hadapi lonjakan kebutuhan Ramadan, JULO perkuat sistem dan hadirkan bebas cicilan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Julo  Ramadan  e-commerce  cicilan 
BERITA JULO LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp