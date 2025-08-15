Jumat Berkah, Pertamina Patra Niaga Berbagi dengan Anak Yatim Piatu

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (RJBB) kembali menyelenggarakan kegiatan Jumat Berkah bagi masyarakat sekitar, khususnya anak-anak yatim piatu.

Kegiatan ini mengundang 20 anak yatim piatu dari lima yayasan berbeda di wilayah sekitar.

Kelima yayasan tersebut, yaitu Yayasan Futuhul Khoir, Yayasan Al Huda, Yayasan Al Mushawwir, Yayasan Ponpes At-Thabraniyah, dan Yayasan Panti Asuhan Ester (Estetika Teras Ragam).

Dalam sambutannya Executive General Manager Pertamina Patra Niaga RJBB, Freddy Anwar menyampaikan bahwa Jumat Berkah menjadi salah satu kegiatan rutin yang positif dan berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin ke depannya.

“Di tengah tugas kami menyalurkan energi untuk masyarakat, kami juga menyadari pentingnya hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan," kata Freddy Anwar, Jumat (15/8).

Melalui Jumat Berkah ini, dia berharap bantuan yang diberikan bisa membawa manfaat nyata bagi anak-anak yatim piatu. Dia juga memohon doa agar operasional Pertamina senantiasa lancar.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga RJBB, Susanto August Satria, menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mempererat ikatan kemanusiaan dengan lingkungan sekitar.

“Jumat Berkah bukan sekadar momen memberi, tetapi wujud kepedulian yang tulus, terutama bagi anak-anak yatim piatu. Semoga setiap langkah kecil yang kami lakukan hari ini menjadi cahaya harapan bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Satria.