Jumat Berkah, Saldo Rekening PNS dan PPPK Bertambah

jpnn.com - BARITO UTARA – Para PNS, CPNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada besok, Jumat 13 Maret 2026.

Kabar soal THR 2026 tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara Ismael Marzuki.

THR 2026 juga akan diberikan kepada pejabat negara dan anggota DPRD setempat.

"Pembayaran THR untuk ASN lingkup Pemkab Barito Utara ini dilaksanakan pada Jumat (13/3)," kata Ismael Marzuki di Muara Teweh, Rabu.

Dijelaskan, pembayaran THR ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 terkait petunjuk teknis pelaksanaannya.

Total anggaran THR 2026 yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencapai Rp40,88 miliar dan akan diberikan kepada 6.254 penerima yang terdiri dari PNS, CPNS, PPPK, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD.

Rinciannya meliputi pembayaran gaji PNS dan CPNS sebesar Rp19,1 miliar untuk 4.188 orang, PPPK sebesar Rp7 miliar lebih untuk 2.039 orang, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp13,4 juta, pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp107,1 juta untuk 25 orang, serta tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp14,65 miliar.

"Komponen THR terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP)," kata Ismael.