Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Jumat Ramadan di Masjid Ummul Tumina, Wagub Sumsel Cik Ujang Serahkan Bantuan

Sabtu, 28 Februari 2026 – 07:40 WIB
Jumat Ramadan di Masjid Ummul Tumina, Wagub Sumsel Cik Ujang Serahkan Bantuan - JPNN.COM
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang saat berada di Masjid Ummul Tumina, Kecamatan Sukarame, Palembang, Jumat (27/2). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Cik Ujang mengajak jemaah memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amal saleh.

Sebab, menurut Wagub Cik Ujang, Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pesan tersebut disampaikannya saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Ummul Tumina, Kecamatan Sukarame, Palembang, Jumat (27/2).

Baca Juga:

“Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mari kita isi dengan ibadah dan amal kebaikan,” pesan Wagub Cik Ujang di hadapan jemaah.

Dia juga mengajak masyarakat mendukung program pembangunan Sumsel lima tahun ke depan bersama Gubernur Herman Deru.

Dia menegaskan seluruh program pembangunan akan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga.

Baca Juga:

Wagub Cik Ujang turut mengapresiasi kemegahan Masjid Ummul Tumina.

Dia menilai fasilitas masjid yang representatif harus menjadi dorongan bagi umat Islam untuk semakin memakmurkannya melalui kegiatan ibadah dan syiar keagamaan.

Wagub Sumsel Cik Ujang menyerahkan bantuan uang tunai dan material bangunan untuk Masjid Ummul Tumina di Kecamatan Sukarame, Palembang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wagub Sumsel  Cik Ujang  bantuan  Ramadan  Masjid Ummul Tumina 
BERITA WAGUB SUMSEL LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp