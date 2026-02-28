Jumat Ramadan di Masjid Ummul Tumina, Wagub Sumsel Cik Ujang Serahkan Bantuan

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Cik Ujang mengajak jemaah memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amal saleh.

Sebab, menurut Wagub Cik Ujang, Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pesan tersebut disampaikannya saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Ummul Tumina, Kecamatan Sukarame, Palembang, Jumat (27/2).

“Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mari kita isi dengan ibadah dan amal kebaikan,” pesan Wagub Cik Ujang di hadapan jemaah.

Dia juga mengajak masyarakat mendukung program pembangunan Sumsel lima tahun ke depan bersama Gubernur Herman Deru.

Dia menegaskan seluruh program pembangunan akan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga.

Wagub Cik Ujang turut mengapresiasi kemegahan Masjid Ummul Tumina.

Dia menilai fasilitas masjid yang representatif harus menjadi dorongan bagi umat Islam untuk semakin memakmurkannya melalui kegiatan ibadah dan syiar keagamaan.