JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jumlah ASN 2025 Setelah Ada PPPK Paruh Waktu, Ternyata Masih Kurang

Senin, 22 Desember 2025 – 04:40 WIB
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian melantik ribuan PPPK Paruh Waktu. Foto: ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com - CIANJUR – Berikut ini data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, setelah dilakukan pelantikan PPPK Paruh Waktu di daerah tersebut.

Adapun jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Cianjur yang sudah dilantik, yakni 7.007 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur Akos Koswara menyebutkan, setelah pelantikan PPPK Paruh Waktu, jumlah ASN 2025 di Pemkab Cianjur mencapai 22 ribu orang.

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara sebelum diangkat sebagai pegawai penuh waktu.

Akos Koswara menyebutkan, 22 ribu ASN Pemkab Cianjur terdiri dari 7.000 orang PNS, 8.000 PPPK, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 7.007 orang.

Dia mengungkapkan, jumlah ASN tersebut masih kurang disbanding kebutuhan.

"Sehingga total ASN di lingkungan Pemkab Cianjur sebanyak 22 ribu orang. Namun, jumlah tersebut masih kurang terutama di lingkungan pendidikan mencapai ribuan orang yang saat ini masih banyak diisi tenaga honorer," katanya di Cianjur, Minggu (21/12).

Sekedar informasi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada 2025 mencapai 2,61 jiwa.

Sebegini jumlah ASN 2025 setelah ada pelantikan PPPK Paruh Waktu. Bandingkan dengan jumlah penduduknya.

