Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Jumlah ASN Penerima THR 2026, Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS

Jumat, 27 Februari 2026 – 02:22 WIB
Jumlah ASN Penerima THR 2026, Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot setempat.

Anggaran untuk THR ASN 2026 yang sudah dialokasikan di APBD Pemkot Malang sebesar Rp42,6 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menyampaikan, anggaran THR 2026 mengalami peningkatan Rp10 miliar lebih dari 2025.

Baca Juga:

"Kalau tahun lalu untuk THR alokasinya Rp32,4 miliar, sedangkan tahun ini Rp42,6 miliar, iya dari APBD," kata Subkhan di Kota Malang, Kamis (26/2).

ASN yang mendapatkan THR adalah setiap orang yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meningkatnya anggaran yang diperuntukkan untuk membayar THR selaras dengan bertambahnya jumlah ASN di lingkungan Pemkot Malang pada 2026 yang sebanyak 3.100 orang.

Baca Juga:

Tahun ini pemkot setempat akan membayarkan THR kepada 9.912 ASN, dengan rincian 4.905 PNS dan 5.007 lainnya merupakan pegawai berstatus PPPK.

Sedangkan, pada 2025 jumlah ASN penerima THR tercatat sebanyak 6.805 pegawai.

Pemda ini sudah mengalokasikan anggaran THR ASN 2026, di mana jumlah PPPK lebih banyak dibanding PNS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   THR  PPPK  THR ASN  PNS  TPP  THR 2026 
BERITA THR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp