Jumlah ASN Penerima THR 2026, Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS

jpnn.com - MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot setempat.

Anggaran untuk THR ASN 2026 yang sudah dialokasikan di APBD Pemkot Malang sebesar Rp42,6 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menyampaikan, anggaran THR 2026 mengalami peningkatan Rp10 miliar lebih dari 2025.

"Kalau tahun lalu untuk THR alokasinya Rp32,4 miliar, sedangkan tahun ini Rp42,6 miliar, iya dari APBD," kata Subkhan di Kota Malang, Kamis (26/2).

ASN yang mendapatkan THR adalah setiap orang yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meningkatnya anggaran yang diperuntukkan untuk membayar THR selaras dengan bertambahnya jumlah ASN di lingkungan Pemkot Malang pada 2026 yang sebanyak 3.100 orang.

Tahun ini pemkot setempat akan membayarkan THR kepada 9.912 ASN, dengan rincian 4.905 PNS dan 5.007 lainnya merupakan pegawai berstatus PPPK.

Sedangkan, pada 2025 jumlah ASN penerima THR tercatat sebanyak 6.805 pegawai.