JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jumlah ASN Pensiun 5 Tahun ke Depan, Fase Berat jika Tak Dipersiapkan Serius

Senin, 26 Januari 2026 – 07:35 WIB
MenPANRB Rini Widyantini pada Seminar Kebebasan Financial melalui Entrepeneur dan Bisnis di Bandung, Sabtu (24/1/2026). Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyebutkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026.

Diketahui, ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terbaru, ada lagi jenis ASN PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara atau transisi sebelum diangkat menjadi PPPK tanpa melalui tes lagi.

Menteri Rini menyebutkan, jumlah ASN di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 6,5 juta orang dan tersebar pada berbagai tahapan usia. Mulai dari usia produktif hingga pra-purnabakti.

“Dari jumlah ini, sekitar 13 persen ASN atau lebih dari 800 ribu orang, akan memasuki masa purnabakti dalam lima tahun ke depan,” kata Menteri Rini saat menjadi keynote speech pada Seminar Kebebasan Financial Melalui Entrepreneur dan Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung, Sabtu (24/1/2026).

Lebih lanjut dikatakan, masa purnabakti tidak semata menjadi penutup karier, melainkan fase peralihan peran yang perlu disiapkan secara lebih terencana.

Tanpa kesiapan yang memadai, lanjutnya, fase ini justru berpotensi menimbulkan tantangan kesejahteraan dan sosial.

Rini Widyantini menyampaikan bahwa dalam menempuh karier, seorang pegawai cenderung lebih sering berbicara perjalanan awal karier tentang CPNS, pengangkatan, dan promosi jabatan.

