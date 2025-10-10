Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Jumlah Kontestan Berkurang, IBL 2026 Keukeuh Gunakan Sistem Kandang dan Tandang

Jumat, 10 Oktober 2025 – 22:48 WIB
Jumlah Kontestan Berkurang, IBL 2026 Keukeuh Gunakan Sistem Kandang dan Tandang - JPNN.COM
Ilustrasi pertandingan kandang pada ajang IBL 2025. Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Format kompetisi IBL 2026 akan mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian.

Hal tersebut terjadi setelah beberapa kontestan tim pada musim depan tercatat berkurang setelah tiga klub dipastikan bakal undur diri.

Formula yang bakal dipertahankan untuk musim depan yakni sistem kandang dan tandang, yang dalam beberapa tahun terakhir sukses digelar.

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah mengungkapkan bahwa format home and away dipertahankan mengingat mayoritas klub setuju dengan sistem tersebut.

Terbukti dengan digelarnya sistem seperti itu membuat tim-tim punya cara tersendiri, utamanya dalam memperluas basis penggemar di wilayahnya.

Hal itu sangat berdampak besar mengingat roda perekonomian serta exposure tim menjadi lebih luas.

“Kami ingin menciptakan liga yang kompetitif dan sehat secara finansial. Sistem home and away serta pembatasan gaji adalah dua komponen penting untuk menjaga keseimbangan kompetisi sekaligus meningkatkan nilai liga secara keseluruhan," ujar Junas.

Menarik ditunggu ajang IBL 2026 yang rencananya mulai tip off pada 10 Januari mendatang.

Format kompetisi IBL 2026 akan tetap menganut sistem format kandang dan tandang kendati tiga tim undur diri

