Jumlah Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah

jpnn.com - LUBUK BASUNG - Jumlah korban keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus bertambah hingga Kamis (2/10) siang.

Pemerintah Kabupaten Agam mencatat jumlah korban keracunan MBG di daerah itu bertambah menjadi 108 orang, tersebar di Nagari atau Desa Manggopoh dan Kampung Tangah hingga Kamis (2/10) siang.

"Ini berdasarkan data korban yang dirawat di RSUD Lubuk, Rumah Sakit Ibuk, dan Anak (RSIA) Rizki Bunda dan Puskesmas Manggopoh," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Roza Syafdefianti di Lubuk Basung, Kamis (2/10).

Dia menjelaskan bahwa 108 korban itu merupakan pelajar dari tingkat TK, SD, MTs, SMP, guru, orang tua dan lainnya.

Menurut dia, dari 108 korban itu, 41 masih dirawat di dua rumah sakit dan satu puskesmas.

Sementara, 67 korban lainnya sudah pulang ke rumah setelah kondisi membaik.

"Korban mendapatkan pelayanan kesehatan di tiga rumah sakit dan puskesmas tersebut," ungkapnya.

Dia mengatakan jumlah korban keracunan MBG tersebut terus bertambah dari sebelumnya 86 pada Rabu (1/10) sekitar pukul 21.00 WIB.