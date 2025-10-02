Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Jumlah Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah

Kamis, 02 Oktober 2025 – 14:32 WIB
Jumlah Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah - JPNN.COM
Sejumlah anak yang diduga menjadi korban keracunan MBG dirawat di bangsal anak RSUD Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat, Kamis (2/10/2025). Berdasarkan data Pemkab Agam, sebanyak 86 orang menjadi korban terindikasi keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lubuk Basung pada Rabu (1/10) yang membuat pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/bar

jpnn.com - LUBUK BASUNG - Jumlah korban keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus bertambah hingga Kamis (2/10) siang.

Pemerintah Kabupaten Agam mencatat jumlah korban keracunan MBG di daerah itu bertambah menjadi 108 orang, tersebar di Nagari atau Desa Manggopoh dan Kampung Tangah hingga Kamis (2/10) siang.

"Ini berdasarkan data korban yang dirawat di RSUD Lubuk, Rumah Sakit Ibuk, dan Anak (RSIA) Rizki Bunda dan Puskesmas Manggopoh," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Roza Syafdefianti di Lubuk Basung, Kamis (2/10).

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa 108 korban itu merupakan pelajar dari tingkat TK, SD, MTs, SMP, guru, orang tua dan lainnya.

Menurut dia, dari 108 korban itu, 41 masih dirawat di dua rumah sakit dan satu puskesmas.

Sementara, 67 korban lainnya sudah pulang ke rumah setelah kondisi membaik.

Baca Juga:

"Korban mendapatkan pelayanan kesehatan di tiga rumah sakit dan puskesmas tersebut," ungkapnya.

Dia mengatakan jumlah korban keracunan MBG tersebut terus bertambah dari sebelumnya 86 pada Rabu (1/10) sekitar pukul 21.00 WIB.

Jumlah korban keracunan MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus bertambah hingga Kamis (2/10), siang. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  keracunan MBG  korban keracunan mbg  makan bergizi gratis  Kabupaten Agam 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp