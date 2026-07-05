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JPNN.com - Internasional

Jumlah Korban Tewas Akibat Gempa Bumi di Venezuela Bertambah Jadi 2.954 Jiwa

Minggu, 05 Juli 2026 – 09:02 WIB
Jumlah Korban Tewas Akibat Gempa Bumi di Venezuela Bertambah Jadi 2.954 Jiwa - JPNN.COM
Bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa bumi masih berdiri tiga hari setelah gempa melanda Catia La Mar, Venezuela, Sabtu, 27 Juni 2026. Foto: Matias Delacroix/AP Photo

jpnn.com - ISTANBUL - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi Venezuela bulan lalu terus bertambah.

Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (4/7), menyatakan bahwa jumlah korban tewas bertambah menjadi 2.954 orang, sementara 16.592  lainnya terluka.

Menurut kementerian, sejauh ini 6.462 orang telah diselamatkan setelah gempa yang memengaruhi 856 bangunan, yang mana 190 di antaranya roboh.

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Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa 3.281 petugas penyelamat internasional dikerahkan di daerah yang terkena gempa, sementara Caracas menempatkan 29.567 personel untuk upaya bantuan.

Tim penyelamat tetap ditempatkan di daerah yang paling parah terdampak untuk memastikan keselamatan publik dan mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.

Menurut Survei Geologi AS (USGS), pada 24 Juni, dua gempa bumi dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda negara Amerika Selatan tersebut, dengan selang waktu 39 detik.

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Kementerian mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 942 gempa susulan. (antara/jpnn)

Jumlah korban tewas akibat gempa bumi Venezuela bulan lalu terus bertambah menjadi 2.954 jiwa.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

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TAGS   Gempa Venezuela  Gempa Bumi  Korban tewas  jumlah korban tewas 
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