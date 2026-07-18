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JPNN.com - Internasional

Jumlah Korban Tewas Akibat Gempa Venezuela Capai 5.069 Jiwa

Sabtu, 18 Juli 2026 – 14:55 WIB
Jumlah Korban Tewas Akibat Gempa Venezuela Capai 5.069 Jiwa - JPNN.COM
Bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa bumi masih berdiri tiga hari setelah gempa melanda Catia La Mar, Venezuela, Sabtu, 27 Juni 2026. Foto: Matias Delacroix/AP Photo

jpnn.com - MOSKOW - Korban jiwa akibat gempa bumi Venezuela terus bertambah.

Menurut pemerintah setempat, Jumat (17/7), korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela pada Juni lalu telah menembus angka 5.069 jiwa.

Adapun lebih dari 21.000 orang lainnya masih berada di pengungsian.

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"Menurut data, sebanyak 5.069 orang tewas, 16.740 terluka, dan 6.462 orang dapat diselamatkan," demikian pernyataan resmi Pemerintah Venezuela yang dipublikasi Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez.

Pemerintah juga melaporkan 17.907 warga masih kehilangan tempat tinggal.

Selain itu, 21.210 orang saat ini masih berada di 107 lokasi penampungan sementara.

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Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan pada 856 bangunan.

Sebanyak 190 bangunan di antaranya dilaporkan runtuh total.

Jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela telah mencapai 5.069 jiwa. Pemerintah juga melaporkan 17.907 warga masih kehilangan tempat tinggal.

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TAGS   Gempa Venezuela  Korban tewas  gempa  Venezuela 
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