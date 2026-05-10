Jumlah Pengikut Instagram Turun Drastis, Justin Bieber hingga Luna Maya Terdampak

jpnn.com, JAKARTA - Meta akhirnya buka suara soal turunnya jumlah pengikut di Instagram yang belakangan ramai dikeluhkan pengguna, termasuk sejumlah selebritas dunia dan Indonesia.

Penurunan followers itu, bahkan dialami figur populer seperti Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, hingga Justin Bieber.

Dalam keterangannya pada Jumat, juru bicara Meta menjelaskan bahwa Instagram tengah melakukan pembersihan rutin terhadap akun-akun yang sudah lama tidak aktif.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem platform tetap sehat dan autentik.

“Instagram baru saja melakukan proses rutin penghapusan akun-akun yang sudah tidak aktif. Karena itu, pengguna mungkin melihat perubahan pada jumlah followers,” ujar juru bicara Meta.

Perusahaan menegaskan bahwa pengikut aktif tidak terdampak dalam proses tersebut.

Akun-akun yang masih digunakan disebut tetap aman dan menjadi bagian dari komunitas Instagram.

Selain itu, Meta juga memastikan akun yang sebelumnya sempat terkena suspend dan sudah lolos proses verifikasi kini telah dipulihkan kembali.