Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jumlah PNS & PPPK Pensiun Lumayan Banyak, Redistribusi jadi Solusi

Senin, 12 Januari 2026 – 04:12 WIB
Jumlah PNS & PPPK Pensiun Lumayan Banyak, Redistribusi jadi Solusi - JPNN.COM
Jumlah ASN PNS dan PPPK di lingkup Pemprov Bali yang pensiun pada 2025-2026 lumayan banyak. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - DENPASAR – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov Bali yang pensiun pada 2025 dan 2026 lumayan banyak.

Di tengah tantangan tingginya jumlah PNS dan PPPK yang pensiun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bali saat ini sedang mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Kepala BKPSDM Bali I Wayan Budiasa mengatakan optimalisasi yang dilakukan melalui pemetaan dan redistribusi pegawai antarperangkat daerah, khususnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kelebihan pegawai ke OPD yang kekurangan.

Baca Juga:

“Kami lakukan pemetaan beban kerja. OPD yang kelebihan pegawai kami dorong untuk membantu OPD yang kekurangan. Jadi tidak semuanya harus diisi dengan pegawai baru,” kata dia di Denpasar, Minggu.

BKPSDM Bali menyebut ada tantangan ketika tingginya angka pensiun ASN.

Disebutkan, pada 2025 tercatat sebanyak 610 ASN baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemprov Bali telah memasuki masa pensiun yang didominasi oleh jabatan staf serta jabatan fungsional.

Baca Juga:

“Kalau kita lihat datanya, di tahun 2025 ASN yang pensiun mencapai 610 orang, ini tentu berdampak pada beban kerja organisasi, apalagi di saat yang sama tidak ada rekrutmen CPNS maupun tenaga non-ASN (honorer),” ujar Budiasa.

Tantangan Pemprov Bali itu berlanjut di 2026, dimana proyeksi BKPSDM Bali jumlah ASN yang akan pensiun pada tahun ini mencapai 589 orang.

Berikut data jumlah ASN PNS dan PPPK yang pensiun pada 2025 dan 2026, disusul pemetaan dan redistribusi pegawai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Pensiun  PNS  Pemprov Bali 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp