Jumlah PNS & PPPK Pensiun Lumayan Banyak, Redistribusi jadi Solusi

jpnn.com - DENPASAR – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov Bali yang pensiun pada 2025 dan 2026 lumayan banyak.

Di tengah tantangan tingginya jumlah PNS dan PPPK yang pensiun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bali saat ini sedang mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Kepala BKPSDM Bali I Wayan Budiasa mengatakan optimalisasi yang dilakukan melalui pemetaan dan redistribusi pegawai antarperangkat daerah, khususnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kelebihan pegawai ke OPD yang kekurangan.

“Kami lakukan pemetaan beban kerja. OPD yang kelebihan pegawai kami dorong untuk membantu OPD yang kekurangan. Jadi tidak semuanya harus diisi dengan pegawai baru,” kata dia di Denpasar, Minggu.

BKPSDM Bali menyebut ada tantangan ketika tingginya angka pensiun ASN.

Disebutkan, pada 2025 tercatat sebanyak 610 ASN baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemprov Bali telah memasuki masa pensiun yang didominasi oleh jabatan staf serta jabatan fungsional.

“Kalau kita lihat datanya, di tahun 2025 ASN yang pensiun mencapai 610 orang, ini tentu berdampak pada beban kerja organisasi, apalagi di saat yang sama tidak ada rekrutmen CPNS maupun tenaga non-ASN (honorer),” ujar Budiasa.

Tantangan Pemprov Bali itu berlanjut di 2026, dimana proyeksi BKPSDM Bali jumlah ASN yang akan pensiun pada tahun ini mencapai 589 orang.