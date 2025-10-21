Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jumlah PPPK Bertambah Lagi, Gubernur Ungkap Hal yang Menakutkan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 04:12 WIB
Gubernur Sultra Mayjen TNI (purn) Andi Sumangerukka (kanan) saat menyerahkan SK PPPK, Senin (20/10/2025). Foto: ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

jpnn.com - KENDARI - Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan PPPK formasi 2024 tahap 2.

Gubernur Provinsi Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka mengatakan bahwa SK pengangkatan tersebut diberikan kepada enam orang CPNS lulusan IPDN dan 2.109 PPPK.

“PPPK ini terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis,” katanya saat ditemui di Kendari, Senin (20/10).

Dia menyebutkan bahwa dengan penambahan PPPK yang baru dilantik itu, saat ini jumlah PPPK di lingkup Pemprov Sultra mencapai 10.334 orang.

Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa ASN memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana kebijakan dan pemberi pelayanan publik.

Dia mengingatkan kepada para ASN, khususnya yang baru dilantik itu agar memiliki integritas, moral, dan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“ASN kalau memiliki integritas, siapapun akan memanfaatkan kemampuan anda dengan baik,” ujarnya.

Andi Sumangerukka juga menyoroti masih terdapat pekerjaan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum berjalan dengan optimal, meski jumlah ASN-nya sudah cukup besar.

Jumlah PPPK di daerah ini bertambah lagi setelah ada pelantikan dan penyerahan SK pengangkatan.

