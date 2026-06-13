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JPNN.com - Daerah

Jumlah PPPK dan P3K PW Lumayan Banyak, Pemda Enggak Kesulitan

Sabtu, 13 Juni 2026 – 05:45 WIB
Jumlah PPPK dan P3K PW Lumayan Banyak, Pemda Enggak Kesulitan - JPNN.COM
ASN yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: HO-Humas Pemprov Sulsel/Antara

jpnn.com - MEDAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu menyebutkan sedikitnya 39 pemerintah daerah kesulitan menyediakan anggaran gaji PPPK.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas memastikan pemda yang dipimpinnya tidak termasuk yang mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

"Saya rasa enggak masuk. Pos anggaran kita (Pemkot Medan) masih baik," kata Rico di Medan, Jumat (18/6).

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Rico mengatakan, pembayaran gaji PPPK di lingkungan pemerintah kota yang dipimpinnya itu dalam kondisi baik tanpa ada permasalahan.

"Kita di Pemkot Medan secara pos anggaran masih baik," ujar Rico.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Rico mengaku anggaran pemerintah kota setempat hingga saat ini berjalan pada jalurnya, sehingga pembayaran gaji seluruh pegawai termasuk PPPK tidak ada keterlambatan.

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"Secara penganggaran kita (Pemkot Medan) juga sudah cukup benar," kata dia.

Ditegaskan bahwa Pemkot Medan tidak termasuk pemda yang mengalami kendala pembayaran gaji PPPK.

Jumlah PPPK penuh waktu dan paruh waktu di daerah ini lumayan banyak, tetapi pemda enggak mengalami kesulitan.

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TAGS   PPPK  gaji PPPK  PPPK Paruh Waktu  Pemkot Medan 
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