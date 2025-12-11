Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jumlah PPPK & Paruh Waktu Sudah Melampaui PNS, Ini Datanya

Jumat, 12 Desember 2025 – 02:09 WIB
Suasana penyerahan SK PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jateng, di di Stadion Jatidiri, Semarang, Kamis (11/12). Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com - SEMARANG – Di lingkungan Pemprov Jawa Tengah (Jateng), jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan sudah melampaui PNS.

Fakta tersebut setelah Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyerahkan SK pengangkatan 13.111 PPPK Paruh Waktu di Stadion Jatidiri, Semarang pada Kamis, 11 Desember 2025.

Sebelumnya, komposisi ASN di Pemprov Jateng lebih banyak PNS dibanding PPPK. Jumlah PPPK 20.089. Jumlah PNS 29.849.

Saat ini, jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Pemprov Jateng mencapai 33.200 pegawai.

Total ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu disaksikan oleh Wagub Jateng Taj Yasin, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional 1 Yogyakarta. Acara penyerahan SK disambut antusias oleh para PPPK Paruh Waktu.

Salah seorang PPPK paruh waktu, Eni Pudiastuti mengaku, senang yang pada akhirnya mendapatkan SK tersebut. Setelah bekerja sebagai tenaga administrasi selama 16 tahun di SMA Negeri 6 Semarang, akhirnya diangkat sebagai ASN.

Berikut ini data jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu di tingkat pemprov yang sudah melampauai PNS.

