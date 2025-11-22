Jumlah Warga Australia yang ke Dokter Menurun di Tengah Harga Kebutuhan yang Meningkat

Data Medicare, sejenis asuransi BPJS di Australia, yang dipublikasikan diam-diam secara daring menunjukkan 'bulk-billing' tetap stagnan, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu meskipun miliaran dolar telah digelontorkan ke dalam skema tersebut.

'Bulk-billing' adalah sistem penagihan langsung ke subsidi kesehatan dari pemerintah Australia untuk warganya.

Dalam skema tersebut, jika biaya konsultasi dokter tidak melebihi batas subsidi ini, pasien tidak harus membayar apa-apa. Namun jika biayanya melebihi batas subsidi, pasien harus tetap membayar sisanya.

Menurut data untuk kuartal Juli hingga September tahun ini, tarif 'bulk-billing' berada di angka 77,6 persen, sama persis dengan tahun lalu.

Sementara itu, total layanan dokter umum selama periode tersebut dibandingkan tahun sebelumnya turun sekitar 10.000 per hari.

Biaya rata-rata yang harus ditanggung pasien meningkat dari sekitar A$4 (Rp43 ribu) menjadi A$50,49 (Rp544 ribu).

Menteri Kesehatan dari Partai Liberal Australia, Anne Ruston, mengatakan ini akan berdampak pada sistem rumah sakit.