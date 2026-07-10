Jung Kwan Jang Korean Red Ginseng Aja Kenali Gaya Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Demam budaya Korea Selatan di Indonesia tak lagi sebatas musik dan drama. Kini, masyarakat juga antusias mengenal kuliner, produk kesehatan, hingga gaya hidup dari Negeri Gingseng yang makin mudah dijangkau.

Tak hanya itu, Indonesia juga dinilai menjadi salah satu pasar paling potensial bagi produk halal Korea.

Selain memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tingginya minat masyarakat terhadap budaya Korea turut mendorong permintaan akan produk halal yang berkualitas.

Momentum ini juga makin relevan menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia pada Oktober 2026.

Hal itu pula yang melatarbelakangi perhelatan bertajuk K-Halal Universe 2026, festival K-Food, K-Culture, dan bisnis halal Korea yang berlangsung pada 10–19 Juli 2026 di Grand Atrium dan Mosaic Walk, Kota Kasablanka, Jakarta untuk menghadirkan berbagai macam tren terbaru dari Korea.

Salah satu peserta yang turut meramaikan festival ini adalah Jung Kwan Jang, merek Korean Red Ginseng premium yang dihadirkan oleh PT Okosia Global Service selaku distributor resmi di Indonesia.

Kehadirannya yang telah dipercaya selama lebih dari 125 tahun memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat Korean Red Ginseng sebagai bagian dari gaya hidup sehat modern.

Partisipasi Jung Kwan Jang menjadi salah satu contoh semakin luasnya ragam produk kesehatan Korea yang kini hadir di Indonesia.