Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jungkook BTS Minta ARMY Jauhi Rumahnya di Seoul

Rabu, 03 September 2025 – 21:43 WIB
Jungkook BTS Minta ARMY Jauhi Rumahnya di Seoul - JPNN.COM
Jungkook BTS. Foto: diambil dari thepeninsula

jpnn.com, JAKARTA - Jungkook, anggota termuda grup BTS, meminta penggemarnya yang dikenal sebagai ARMY untuk menjauhi kediamannya setelah beberapa insiden penggemar mencoba masuk tanpa izin.

Permintaan itu disampaikan melalui siaran langsung pada hari ulang tahunnya, Senin (1/9).

“Kau bilang kami teman, maksudku ARMY, memang seperti keluarga dan teman, tetapi itu menyedihkan. Aku menghargai dukunganmu, tetapi ayolah, jangan lakukan itu,” kata Jungkook.

Baca Juga:

Jungkook menambahkan, “Jika kalian tidak ingin berakhir di kantor polisi, jangan dekati rumahku.”

Dia menjelaskan awalnya dia berniat menyapa penggemar dari kediamannya di Distrik Yongsan, Seoul.

Namun, dia membatalkan niat tersebut karena khawatir setelah serangkaian insiden penggemar mencoba masuk ke rumah tanpa izin.

Baca Juga:

Salah satu insiden terbaru terjadi pada Sabtu (30/8), ketika seorang wanita berusia 40-an tertangkap mencoba memasuki rumah Jungkook.

Dia terlihat membuka pintu di area parkir bawah tanah, tetapi segera ditangkap oleh polisi yang berjaga. Jungkook menyebutkan bahwa seluruh peristiwa terekam kamera pengawas.

Jungkook BTS meminta ARMY menjauhi kediamannya di Seoul usai insiden penggemar masuk tanpa izin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jungkook BTS  BTS  Army  Rumah 
BERITA JUNGKOOK BTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp