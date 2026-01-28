Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Juni 2026, EXO Siap Gelar Konser 'EXhOrizon' di Jakarta

Rabu, 28 Januari 2026 – 20:31 WIB
Juni 2026, EXO Siap Gelar Konser 'EXhOrizon' di Jakarta - JPNN.COM
Grup idola K-pop EXO. Foto: Instagram/weareone.exo

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop EXO memastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian tur dunia bertajuk “EXO PLANET #6 – EXhOrizon” pada 2026.

Jakarta masuk dalam daftar kota yang akan disinggahi dalam tur tersebut.

Kepastian itu diumumkan EXO melalui akun Instagram resmi mereka pada Rabu (tanggal menyesuaikan), dengan merilis daftar negara dan kota tujuan konser.

Baca Juga:

Dalam unggahan tersebut, Jakarta dijadwalkan menjadi salah satu lokasi konser pada 7 Juni 2026.

Kabar tersebut turut dikonfirmasi oleh Dyandra Global Edutainment selaku promotor.

Melalui media sosialnya, Dyandra mengumumkan bahwa konser EXO akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, dan mengajak para penggemar untuk bersiap menyambut kembalinya grup tersebut.

Baca Juga:

“EXO-L INDONESIA. WE SURVIVED THE WAIT!! EXO PLANET 6 – EXhOrizon in JAKARTA, June 7, 2026, Indonesia Arena,” tulis Dyandra dalam unggahannya.

Tur dunia EXO PLANET #6 – EXhOrizon akan dibuka di KSPO Dome, Seoul, Korea Selatan, pada 10–12 April 2026. Konser pembuka ini menjadi penanda dimulainya rangkaian tur global EXO setelah cukup lama vakum dari aktivitas tur besar.

EXO dipastikan menggelar konser tur dunia “EXhOrizon” di Jakarta pada 7 Juni 2026 di Indonesia Arena.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Exo  konser EXhOrizon  Tur dunia  konser exo 
BERITA EXO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp