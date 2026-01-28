Juni 2026, EXO Siap Gelar Konser 'EXhOrizon' di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop EXO memastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian tur dunia bertajuk “EXO PLANET #6 – EXhOrizon” pada 2026.

Jakarta masuk dalam daftar kota yang akan disinggahi dalam tur tersebut.

Kepastian itu diumumkan EXO melalui akun Instagram resmi mereka pada Rabu (tanggal menyesuaikan), dengan merilis daftar negara dan kota tujuan konser.

Dalam unggahan tersebut, Jakarta dijadwalkan menjadi salah satu lokasi konser pada 7 Juni 2026.

Kabar tersebut turut dikonfirmasi oleh Dyandra Global Edutainment selaku promotor.

Melalui media sosialnya, Dyandra mengumumkan bahwa konser EXO akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, dan mengajak para penggemar untuk bersiap menyambut kembalinya grup tersebut.

“EXO-L INDONESIA. WE SURVIVED THE WAIT!! EXO PLANET 6 – EXhOrizon in JAKARTA, June 7, 2026, Indonesia Arena,” tulis Dyandra dalam unggahannya.

Tur dunia EXO PLANET #6 – EXhOrizon akan dibuka di KSPO Dome, Seoul, Korea Selatan, pada 10–12 April 2026. Konser pembuka ini menjadi penanda dimulainya rangkaian tur global EXO setelah cukup lama vakum dari aktivitas tur besar.