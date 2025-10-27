Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jupe Kembali ke Persib Bandung dengan Peran Berbeda

Senin, 27 Oktober 2025 – 06:24 WIB
Jupe Kembali ke Persib Bandung dengan Peran Berbeda
Bek Persib Achmad Jufriyanto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Sosok Achmad Jufriyanto mencuri perhatian dalam sesi latihan Persib Bandung.

Namun, bukan karena penampilan solid atau kepemimpinan di lini belakang seperti dahulu, melainkan karena peran barunya di sisi lapangan.

Babak Baru Achmad Jufriyanto

Pria yang akrab disapa Jupe itu kini tengah menapaki babak baru dalam karier panjangnya bersama Maung Bandung.

Dari pemain senior yang disegani, Jupe kini mulai menapaki jalur kepelatihan, sebuah transisi alami bagi figur yang dikenal punya kedisiplinan dan pemahaman taktik tinggi.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan bahwa kehadiran Jupe bukan sekadar simbol regenerasi, tetapi juga bagian dari proses profesional yang sedang dijalani pria kelahiran Tangerang itu.

Alasan Jupe Berada di Pinggir Lapangan

Jupe kini tengah menyelesaikan program lisensi kepelatihan A, yang menuntut para peserta menjalani praktik langsung di klub profesional.

"Sejak musim lalu, Jupe sudah saya libatkan dalam beberapa sesi sebagai asisten pemain."

"Sekarang dia masuk tahap lanjutan untuk melengkapi lisensi kepelatihannya. Kami ingin memberinya pengalaman nyata di lapangan," ucap Hodak.



TAGS   Persib Bandung  Achmad Jufriyanto  Jupe  Persib  Super League 
