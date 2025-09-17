Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Juragan 99 Bawa Ayah Veda Ega Pratama Saksikan Final Red Bull Rookies Cup Italia

Rabu, 17 September 2025 – 10:10 WIB
Juragan 99 Bawa Ayah Veda Ega Pratama Saksikan Final Red Bull Rookies Cup Italia - JPNN.COM
Ayah pembalap Veda Ega Pratama, Sudarmono bersama Tim Gresini. Foto: Dok. J99 Corp.

jpnn.com, JAKARTA - Bos MS Glow for Men dan J99 Corp., Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 mebawa ayah Veda Ega Pratama, Sudarmono, untuk menyaksikan final Red Bull Rookies Cup 2025 di Sirkuit Misano, Italia.

Hal itu dilakukan untuk memberikan suntikan semangat kepada anaknya yang berlaga dalam ajang tersebut.

"Kehadiran sang ayah tentunya menjadi sumber semangat tambahan bagi Veda yang tengah berjuang memperpanjang perebutan gelar juara dunia di Misano World Circuit Marco Simoncelli," kata Gilang, Rabu (17/9).

Baca Juga:

Menurutnya, kehadiran MS Glow for Men di Italia menjadi bukti komitmen dukungan bagi pemuda Indonesia yang berjuang mewujudkan mimpi di panggung dunia.

Veda juga telah menjadi brand ambassador MS Glow For Men sejak awal 2025.

“Veda adalah simbol semangat generasi muda Indonesia. Ini adalah langkah penting yang jadi kunci untuk membuka jalan Indonesia berlaga di MotoGP,” ujarnya.

Baca Juga:

Dalam Race 1 Final Red Bull Rookies Cup 2025, Veda memulai pertandingan dari posisi kedua, tepat di belakang pesaing terberatnya, Brian Uriarte asal Spanyol.

Saat itu, Veda menempati posisi kedua klasemen, tertinggal 21 poin dari Uriarte dan jika berhasil memperpanjang persaingan hingga Race 2, peluang mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berkesempatan naik ke MotoGP akan makin terbuka.

Juragan 99 membawa ayah pembalap Veda Ega Pratama saksikan final Red Bull Rookies Cup Italia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   veda ega pratama  Juragan 99  Gilang Juragan 99  Ms Glow 
BERITA VEDA EGA PRATAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp